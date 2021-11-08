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8 ноября 2021, 18:41

В России создадут единую цифровую платформу для соцподдержки граждан

здание Правительства

Кабмин утвердил несколько стратегических направлений в области внедрения цифровых технологий в отрасли экономики. Фото: Владимир Мартьянов.

В понедельник, 8 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями заявил, что в стране появится единая цифровая платформа в социальной сфере. Она должна ускорить и упростить процесс оказания мер поддержки.

Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил несколько стратегических направлений в области внедрения цифровых технологий в отрасли экономики, одна из которых - цифровая трансформация социальной сферы. В рамках этого направления планируется создание единой цифровой платформы для оказания соцподдержки.

"В ближайшие 10 лет предстоит создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере. Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки <...>, никакие справки и бумажные документы предъявлять не придётся. Уже через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно, либо на основании заявления", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Председатель Правительства добавил, что в ближайшие годы будет развиваться механизм обратной связи с людьми по вопросам назначения помощи и соцзащиты. Для этого государство запустит "единый контакт-центр взаимодействия с гражданами", через который можно будет получить все интересующие сведения.

По мнению Мишустина, эти решения сделают работу социальной сферы в стране более эффективной и справедливой, а гражданам станет проще получать необходимую помощь и поддержку.

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Областная газета Свердловской области

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