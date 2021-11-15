Роспотребнадзор разрешил увеличить число участников массовых мероприятий в помещениях до 70%

Роспотребнадзор изменил требования к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях. С 15 ноября заполняемость залов при наличии у участников QR-кодов увеличена до 70%.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан главным государственным санврачом Анной Поповой. Как говорится в постановлении, чтобы заполнить до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, необходимо придерживаться следующих требований:
- наличие QR-кодов, подтверждающих завершённую вакцинацию или ранее перенесённое заболевание, у участников мероприятия;
- наличие QR-кодов у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия;
- разрешение на проведение мероприятия, полученное от органов исполнительной власти. При этом решение должно быть согласовано с главным санитарным врачом.
Ранее кабмин РФ внёс в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
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