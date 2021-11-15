Роспотребнадзор разрешил увеличить число участников массовых мероприятий в помещениях до 70%

На мероприятия в помещениях будут пускать с QR-кодами. Фото: Павел Ворожцов.

Роспотребнадзор изменил требования к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях. С 15 ноября заполняемость залов при наличии у участников QR-кодов увеличена до 70%.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан главным государственным санврачом Анной Поповой. Как говорится в постановлении, чтобы заполнить до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, необходимо придерживаться следующих требований:

наличие QR-кодов, подтверждающих завершённую вакцинацию или ранее перенесённое заболевание, у участников мероприятия;

наличие QR-кодов у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия;

разрешение на проведение мероприятия, полученное от органов исполнительной власти. При этом решение должно быть согласовано с главным санитарным врачом.

Фото: документ

Ранее кабмин РФ внёс в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах.