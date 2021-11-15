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Общество
15 ноября 2021, 12:49

Роспотребнадзор разрешил увеличить число участников массовых мероприятий в помещениях до 70%

QR-код

На мероприятия в помещениях будут пускать с QR-кодами. Фото: Павел Ворожцов.

Роспотребнадзор изменил требования к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях. С 15 ноября заполняемость залов при наличии у участников QR-кодов увеличена до 70%.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан главным государственным санврачом Анной Поповой. Как говорится в постановлении, чтобы заполнить до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, необходимо придерживаться следующих требований:

  • наличие QR-кодов, подтверждающих завершённую вакцинацию или ранее перенесённое заболевание, у участников мероприятия;
  • наличие QR-кодов у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия;
  • разрешение на проведение мероприятия, полученное от органов исполнительной власти. При этом решение должно быть согласовано с главным санитарным врачом.
Фото: документ

Ранее кабмин РФ внёс в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах.

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Областная газета Свердловской области

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