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Общество
17 ноября 2021, 12:41

Перед «Екатеринбург-ЭКСПО» установили 30-метровую ёлку

площадка перед МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Уличная площадка будет доступна всем без предъявления QR-кода. Фото: пресс-служба МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

На площади перед «Екатеринбург-ЭКСПО» появился главный символ Нового года. Речь идёт о 30-метровой ёлке, которая станет центром ледового городка.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», вокруг ёлки, установленной минувшей ночью, зальют огромный каток, построят ледовые горки, лабиринт и тематические ледяные фигуры. Праздничная площадка будет доступна для посетителей в дни работы ЭкспоЁлки.

В тёплых павильонах ЭКСПО с 26 декабря и все каникулы гостей будут ждать аттракционы и зоны развлечений. Главным шоу ЭкспоЁлки станет интерактивный спектакль «Щелкунчик и кругосветное путешествие».

Изданию отметили, что уличная площадка будет доступна всем. В свою очередь, при входе в здание необходимо наличие QR-кода о вакцинации или перенесённой болезни. Будут приниматься и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Ранее начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал о планах пустить шаттл между двумя новогодними площадками. Предполагается, что автобус будет курсировать от площади 1905 года до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Фото: пресс-служба МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Областная газета Свердловской области

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