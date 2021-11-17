Участникам презентации вручили книги с автографами Героев. Фото: Галина Соловьёва

Вчера в библиотеке имени В.Г. Белинского в Екатеринбурге состоялась презентация книг о наших земляках, Героях России Олеге Каскове и Игоре Родобольском. Изданы они в рамках проекта «Областной газеты» – «Страна Героев. Средний Урал».

В литературную гостиную библиотеки пришли представители органов муниципальной власти из Екатеринбурга, Богдановича, Заречного, Североуральска и Уральского, а также ветеранских, военно-патриотических общественных организаций Свердловской области.

Проект «Страна Героев. Средний Урал» представили заместитель главного редактора «Областной газеты» Владимир Васильев и Герои России – герои двух первых выпущенных книг Игорь Родобольский и Олег Касков. Так уж сложилась судьба, что оба Героя на войну попали в молодости. Игорь Родобольский в 26 лет уже командовал звеном вертолётов в Афганистане, Олег Касков в 22 года командовал танковым взводом во время боёв в Чечне.

Первой увидела свет книга о лётчике-снайпере Игоре Родобольском, который помимо Золотой Звезды удостоен трёх орденов Мужества. Недавно книгу о нём Герой России Дамир Юсупов презентовал в Москве на конференции Российской ассоциации Героев. Президент ассоциации, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов высоко оценил уникальность и важность проекта и рекомендовал рассмотреть возможность издания книг обо всех Героях России, рекомендовав распространить проект «Областной газеты» в других регионах. Второй вышла книга об Олеге Каскове. Готовятся к изданию книги о Романе Шадрине, ныне уже покойном, и Дамире Юсупове.

«Профессию военного я выбрал сознательно, – подчёркивает Олег Касков. – Детство моё прошло в те годы, когда и в школе, и в семьях нас учили любить Родину, быть всегда готовыми к её защите. А через пару месяцев после выпуска из Челябинского танкового училища оказался на войне… Считаю, что ничего особенного не совершил. Да, пришлось вытаскивать ребят из горящего танка, руками тушить пламя, отстреливаться, выводить танк из-под огня. А как по-другому должен действовать командир? Так меня учили».

Свой подвиг, за который его наградили Золотой Звездой, Олег Касков совершил за день до своего 24-летия. На встречах с молодёжью он любит повторять фразу: «Родину нельзя защищать на троечку. Её можно защищать лишь на отлично». И подростки, юноши ему верят, расспрашивают о жизни, просят совета, куда пойти учиться, работать.

Важность проекта «Областной газеты» высоко оценил заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов. Он подчеркнул, что необходимо объединить усилия органов власти и общественных организаций региона, чтобы помочь «ОГ» издать книги не только о всех Героях России, но и о Героях Советского Союза, Героях Гражданской войны. А директор департамента молодёжной политики областного министерства образования и молодёжной политики Олег Гущин отметил, что серия книг о Героях России проекта «ОГ» сыграет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В Уральском федеральном округе проживают 12 миллионов человек и только 12 из них удостоены звания «Герой Российской Федерации» – один на миллион. Они – гордость нашего края, его золотой запас. О каждом из них «Областная газета» планирует выпустить книгу.