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Общество
18 ноября 2021, 09:57

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после кражи "Спутник V" из больницы

вакцина от коронавируса

Ущерб оценивается в 130 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва.

По факту хищения вакцины от COVID-19 из больницы Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества). По уточнённым данным, из медучреждения пропало на 40 доз меньше, чем заявлялось ранее.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, "пострадавшее медицинское учреждение внесло коррективы в собственные показания о количестве пропавших доз. Оно сократилось до 280 доз, что составляет 140 ампул". Ущерб оценивается в 130 тысяч рублей.

Расследование резонансного дела продолжается. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли, в том числе полиграф.

Добавим, за кражу лекарственного препарата злоумышленнику может грозить до пяти лет лишение свободы.

Областная газета Свердловской области

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