Преподавательница Артинского техникума стала первым лауреатом премии Дегтярёва

Марина Шарова преподаёт в Артинском агропромышленном техникуме. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области определили первого лауреата премии Дегтярёва. Им стала преподавательница Артинского агропромышленного техникума.

Первым лауреатом стала Марина Шарова, её общий трудовой стаж составляет 35 лет. Из них 28 лет она работает в Артинском агропромышленном техникуме. Награду присудили ей за подготовку кадров для агропромышленного комплекса Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.

"За любовь к своему делу, к детям, к такому важному для нас всех сельскому труду я принял решение наградить Марину Фёдоровну премией имени Д.С.Дегтярёва", - написал глава региона в Instagram.

У Марины Шаровой шестеро детей: трое своих и трое приёмных. Премию вручат 19 ноября на на ежегодном праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Свердловской области.

"Всё это случилось неожиданно, сложно поверить, хотя я всю жизнь посвятила сельскому хозяйству, работая сначала агрономом, и вот уже 28 лет преподавателем. Я очень люблю своих учеников, и в техникуме занимаюсь в том числе их распределением на практику на сельхозпредприятия, а в дальнейшем – и трудоустройством", - рассказала преподавательница.

Напомним, ежегодную премию имени бывшего министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрия Дегтярёва учредили в прошлом году. Его не стало в июле 2020 года. Данная премия вручается лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты смогут получить по 100 тысяч рублей.