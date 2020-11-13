В Свердловской области учредили ежегодную премию в честь бывшего министра АПК

В Свердловской области учредили ежегодную премию в честь бывшего министра АПК . Фото: областное министерство АПК и продовольствия.

В Свердловской области учредили ежегодную премию имени бывшего министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрия Дегтярёва. Его не стало в июле 2020 года.

О новой премии объявил глава региона Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram.

"Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области внёс Дмитрий Сергеевич Дегтярёв, который возглавлял профильное министерство на протяжении последних лет. В память о нём мы учреждаем ежегодную премию имени Дмитрия Дегтярёва", – заявил губернатор.

Данная премия будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты смогут получить по 100 тысяч рублей.

Напомним, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв скончался летом. Ранее у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Новый министр АПК был назначен в октябре. Им стал Артём Бахтерев.

Дмитрий Дегтярёв возглавлял министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области с 2016 по 2020 год.

В своём посту Евгений Куйвашев также сообщил, что сегодня он вручил ключи от новой сельскохозяйственной техники лучшим в этой отрасли – победителям областного смотра-конкурса.