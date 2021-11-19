Новая дорога соединила два района Свердловской области

После торжественного разрезания красной ленточки десятки машин огромной колонной устремились из Зубково в соседний районФото: Владимир Туркин

На востоке области появилась новая дорога регионального значения, которую сельчане ждали несколько десятилетий. Она соединила населённые пункты двух районов - село Зубково Тугулымского городского округа и деревню Ермакова Слободо-Туринского муниципального района.

Прямого сообщения между Зубково и Ермаковой до сегодняшнего дня не было при том, что между ними - восемь километров по прямой. Чтобы добраться из одного населённого пункта в другой, нужно было сделать крюк в 150 километров через Тугулым и Талицу. Сейчас весь путь займёт пять минут.

Инициатором и двигателем проекта стала начальник Зубковской сельской управы Клавдия Любякина, которая при поддержке сельчан направила в разные инстанции десятки писем и обращений. Идею поддержали. В 2018 году Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило проект, из областного бюджета были выделены средства на строительство. Стоимость объекта составила около 500 миллионов рублей. Работы продолжались в течение двух лет.

- Для нас это был трудный объект, – отметил заместитель генерального директора подрядной организации «Мелиострой» Андрей Староверов.- Дорога пересекает реку Межница, которая кажется совсем мелкой и неширокой, но у неё с одной стороны крутой берег, а с другой – обширная пойма, поэтому мост получился внушительным и по затратам, и по срокам. Далее начинаются болота. До начала работ мы попытались проехать по будущему маршруту на квадроциклах, но это оказалось непросто – сплошная топь.

Торжественный момент, которого сельчане ждали больше 25 лет. Фото: Владимир Туркин

Как отметил глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов, новая автодорога упростит логистику для бизнеса всего Восточного управленческого округа Свердловской области. У предпринимателей появились новые возможности для производства и сбыта продукции. Так, сельхозпроизводители из Зубково, Трошково и других населённых пунктов смогут сдавать свою продукцию не только в Талицу, но и на молокозавод в Байкалово, сократив транспортные расходы практически втрое.

-Также обязательно решим вопрос, чтобы наши два района связал регулярный автобусный маршрут, потому что наш путь развития проходит под девизом «Тугулым объединяет!»- резюмировал глава муниципалитета.