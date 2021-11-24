Семьёй года в Свердловской области стала семья Волгиных

Семья Волгиных живёт в Нижней Салде. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области завершился конкурс "Семья года". Победителем стала семья Волгиных из Нижней Салды.

Ежегодно в конкурсе принимают участие около 300 семей. В этом году участники в течение нескольких месяцев делали фотографии, снимали видеоролики и показывали свои таланты. На заключительном этапе каждая семья исполнила любимые мелодии в собственном музыкальном стиле, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В финал прошли шесть семей. В номинации "Счастливые родители – счастливые дети" третье место заняла семья Крапивиных из Ревды, второе – семья Подъячевых из Богдановича, первое место – семья Королёвых из пгт. Пышма.

В номинации "Семейные династии" третьими стала семья Тутыниных из Красноуфимска, вторыми – Петриковы из Екатеринбурга, а победителями – семья Волгиных из Нижней Салды, которая также стала "Семьёй года".

Антон и Светлана Волгины женаты десять лет. У них трое детей. Отец семейства работает художественным руководителем городского Дворца культуры им. В.И. Ленина, умеет играть на нескольких музыкальных инструментах и пишет фонограммы к мюзиклам.

Его супруга - методист по работе с молодёжью в этом же учреждении. Светлана также работает над мюзиклами, сочиняет для них сюжеты. Кроме того, она трудится в детской студии, а также ведёт программу новостей на местном телевидении.

Двое старших сыновей посещают изостудию. Трёхлетняя дочь радует родителей рассудительным и ласковым характером.

Напомним, в 2020 году на региональном конкурсе победителями стала семья Собакиных-Рязановых из Кировграда.