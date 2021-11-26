Поезд Деда Мороза из Великого Устюга сделает остановку в Екатеринбурге

Если проект будет популярен, то со следующего года поезд стартует прямо со дня рождения Деда Мороза – 18 ноября. Фото: пресс-служба СвЖД.

Во время своего большого путешествия по стране Дед Мороз из Великого Устюга заедет в 36 городов, в том числе Екатеринбург. Встретиться с зимним волшебником смогут все желающие.

Путешествие Деда Мороза начнётся 5 декабря. Он поедет на специальном поезде из Великого Устюга. До уральской столицы он доберётся 13 декабря, сообщает пресс-служба СвЖД.

Днём поезд волшебника будет стоять на вокзале. Горожане смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук Деда Мороза. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят северные блюда.

Отмечается, что если проект будет популярен, то со следующего года поезд стартует прямо со дня рождения Деда Мороза – 18 ноября.

Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 41 день. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге (13 декабря), Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге. Узнать подробности можно тут.

Фото: пресс-служба СвЖД

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