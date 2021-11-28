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Общество
28 ноября 2021, 19:23

Волонтёры из "красной зоны" встретились с митингующими антиваксерами

QR-код

Волонтёр уверена, что принятые меры для борьбы с COVID-19 необходимы. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге прошёл согласованный пикет против QR-кодов. Помимо митингующих антиваксеров на него пришли волонтёры из "красной зоны".

По словам волонтёра Полины Широковой, на митинг она отправилась, чтобы понять, что интересует людей и какие у них есть вопросы.

"Были разные люди. Были люди, которые отрывки из указов вылавливали и пытались этим аргументировать, что всех пытаются подчинить. Но полностью ни одного документа, указа, как я поняла, никто из них не читал. Берут отрывки и кидаются ими", - рассказала Полина.

Она также предположила, что все собравшиеся просто хотели оказаться среди людей – "в торговые центры ходить нельзя, так здесь хоть можно". Волонтёр уверена, что принятые меры для борьбы с COVID-19 необходимы. "Люди просили действий, и государство предлагает решение", – отметила она.

Напомним, ранее Свердловский облсуд признал законным введение QR-кодов на Среднем Урале.

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Областная газета Свердловской области

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