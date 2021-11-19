Свердловский облсуд признал законным введение QR-кодов на Среднем Урале

Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения исковое заявление об отмене QR-кодов на Среднем Урале. Рассмотрение дела длилось несколько часов.

Вместе с истцом сегодня днём в суд пришли более сотни противников прививок, масок, QR-кодов и прочих коронавирусных ограничений. Они собрали около 200 заявлений о присоединении к иску. В результате судья признал иск коллективным.

"Коллективно административное исковое заявление… оставить без удовлетворения", - сказал судья Максим Старков.

Предварительные слушания прерывались несколько раз – сначала истец требовал отвода суда, затем – пустить в зал 150 сторонников и предоставить более вместительное помещение.

Ранее житель Свердловской области юрист Иван Волков решил через суд оспорить введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующий административный иск в начале ноября был зарегистрирован облсудом. По информации пресс-службы Свердловского областного суда, уральца возмутил п. 3 Указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 в редакции от 27.10.2021. Данный пункт устанавливает запрет на посещение мест массового скопления людей без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни.

Ответчиками являлись губернатор Свердловской области и и.о. губернатора Алексей Шмыков, который подписал указ об ужесточении антиковидных мер. Представлять интересы ответчиков в суд пришёл их представитель.

Напомним, что система пропусков в ряд учреждений по QR-кодам введена на Среднем Урале с 25 октября, согласно указу губернатора. С 30 октября QR-коды ввели для посещения ТЦ, предприятий общепита, детских игровых комнат, зоопарков, парикмахерских, соляриев, аквапарков, аттракционов.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов