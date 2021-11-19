Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 ноября 2021, 20:20

Свердловский облсуд признал законным введение QR-кодов на Среднем Урале

Суд по иску о введении QR-кодов в регионе

Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения исковое заявление об отмене QR-кодов на Среднем Урале. Рассмотрение дела длилось несколько часов.

Вместе с истцом сегодня днём в суд пришли более сотни противников прививок, масок, QR-кодов и прочих коронавирусных ограничений. Они собрали около 200 заявлений о присоединении к иску. В результате судья признал иск коллективным.

"Коллективно административное исковое заявление… оставить без удовлетворения", - сказал судья Максим Старков.

Предварительные слушания прерывались несколько раз – сначала истец требовал отвода суда, затем – пустить в зал 150 сторонников и предоставить более вместительное помещение.

Ранее житель Свердловской области юрист Иван Волков решил через суд оспорить введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующий административный иск в начале ноября был зарегистрирован облсудом. По информации пресс-службы Свердловского областного суда, уральца возмутил п. 3 Указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 в редакции от 27.10.2021. Данный пункт устанавливает запрет на посещение мест массового скопления людей без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни.

Ответчиками являлись губернатор Свердловской области и и.о. губернатора Алексей Шмыков, который подписал указ об ужесточении антиковидных мер. Представлять интересы ответчиков в суд пришёл их представитель. 

Напомним, что система пропусков в ряд учреждений по QR-кодам введена на Среднем Урале с 25 октября, согласно указу губернатора. С 30 октября QR-коды ввели для посещения ТЦ, предприятий общепита, детских игровых комнат, зоопарков, парикмахерских, соляриев, аквапарков, аттракционов.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.11.2021, 20:20 / Общество
Свердловский облсуд признал законным введение QR-кодов на Среднем Урале
19.11.2021, 20:00 / Общество
В Екатеринбургском приюте ждут хозяев для 97 четвероногих друзей
19.11.2021, 19:47 / Общество
В Свердловской области потеплеет до +1 градуса
19.11.2021, 19:37 / Экономика
Расходы в бюджете Свердловской области на 2021 год увеличились более чем на 23 миллиарда рублей
19.11.2021, 19:07 / Общество
В Свердловской области в октябре подорожали овощи, мясо, молоко и яйца