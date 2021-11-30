В Екатеринбурге не смогли с первого раза выбрать проект стелы у Кольцово

Возле аэропорта важно создать объект, который станет знаковым для жителей и гостей города. Фото: Алексей Кунилов.

Объявлен дополнительный этап конкурса на разработку эскизного проекта архитектурно-пространственной композиции у Кольцово в Екатеринбурге. В супер-финал отправились три сильнейшие работы.

Предполагалось, что из ранее названной пятёрки финалистов экспертное жюри выберет победителя. Но к единому мнению комиссия не пришла, рассказал замглавы уральской столицы Рустам Галямов. В связи с этим было принято решение изменить регламент и выбрать три сильнейшие работы.

"Все озвученные пожелания и замечания будут сформированы в техническое задание, а затем состоится дополнительное голосование и уже после выберем победителя. Здесь ошибаться, безусловно, нельзя", – пояснил замглавы.

В супер-финал конкурса отобраны следующие претенденты:

Коллектив: Пётр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Григорий Родионов (TengoInteractive), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Владимир Селезнёв (художник и куратор);

ООО «Мегабудка»;

ООО «Архитектурное бюро Асадова».

По словам директора по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгения Красикова, с первого захода не удалось выбрать однозначного фаворита, поэтому придётся сделать второй. Он отметил, что возле аэропорта важно создать объект, который станет знаковым для жителей и гостей города.

Напомним, победитель получит вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Другим участникам полагается приз - 250 тысяч рублей.

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