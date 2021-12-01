66 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Краснотурьинске

Благодаря поддержке властей дети-сироты обеспечиваются современным жильём. Фото: Галина Соловьёва.

В Краснотурьинске 66 детей-сирот получили жильё в новом доме. Всего в нём 133 квартиры.

Как сообщает региональный департамент информполитики, общая площадь квартир, приобретённых для детей-сирот, составляет 2,2 тысячи квадратных метров. На строительство 66 квартир областной фонд жилищного строительства направил 107 млн рублей (32,3 млн рублей - из федерального бюджета, 74,7 млн рублей - из регионального).

«Сегодня особенный для вас день – вы получаете ключи от новых и долгожданных квартир в замечательном доме», - поздравила новосёлов директор фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.

Глава Краснотурьинского городского округа Александр Устинов подчеркнул, что строителям удалось сохранить в проектном решении архитектурный облик микрорайона. Делясь планами, он упомянул, что уже заложен следующий дом и планируется построить третий. По его словам, всё это поможет выполнить программу по ликвидации аварийного жилья и обеспечить жильём детей-сирот.

Накануне переезда новосёлы подписали договоры найма помещений специализированного жилищного фонда и осмотрели квартиры.

В целом, благодаря программе обеспечения жильём детей-сирот более ста человек, проживающих на территории Краснотурьинского ГО, получили ключи от новых квартир. Сейчас в очереди остаётся ещё 171 человек.

Ранее "Областная газета" писала о том, что в ирбитском посёлке Зайково для детей-сирот построили многоквартирный дом.