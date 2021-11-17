Для детей-сирот в ирбитском посёлке построили многоквартирный дом

В Ирбитском районе дети-сироты получили ключи от 45 квартир в Зайково. Из регионального бюджета было выделено 72 млн 500 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

В посёлке Зайково Ирбитского района для детей-сирот построили многоквартирный дом. На строительство 45 квартир фонд жилищного строительства выделил 72 млн 500 тысяч рублей из регионального бюджета.

Это первый многоквартирный дом, который построен в посёлке за несколько десятков лет. Площадь всех жилых помещений, полностью готовых к заселению, составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Радует, что строители предусмотрительно привели в порядок придомовую территорию. Появилась детская игровая площадка и большая удобная парковка. Одновременно мы приступили к модернизации улиц – ремонтируем дороги и уличное освещение", - подчёркивает председатель Зайковской территориальной администрации Ольга Мошковцева.

По словам представителя управления социальной политики Галины Удинцевой, сегодня в Ирбитском районе числятся 103 ребенка-сироты, у которых возникло право на предоставление жилья. Поэтому благодаря строительству дома на 45 квартир, очередь для других детей-сирот района кардинально продвинулась вперед.

Напомним, что в этом году также 159 детей-сирот получили ключи от квартир в Екатеринбурге в доме №14 по улице Дорожной, ещё 24 жителя - в ЖК "Кольцовский дворик". В посёлке Буланаш Артёмовского района новосёлами стали 63 человека, оставшихся без родителей. В Невьянском ГО ключи получили 52 ребёнка-сироты.