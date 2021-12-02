Ледовый городок в ЦПКиО Екатеринбурга построят за 4 миллиона

Элементы ледового городка должны соответствовать нормам техники безопасности. Фото: проект площадки.

На ледовый городок в ЦПКиО Екатеринбурга потратят 3 млн 950 тысяч рублей. Работы планируется завершить 15 декабря.

По требованию заказчика, для строительства праздничной площадки будет использован лёд, калиброванный в блоки. Он должен быть прозрачным, без посторонних вкраплений и наличия пузырьков воздуха, а также без сколов.

Отмечается, что исполнитель выполнит подсветку ледовых скульптур. При этом все острые и выступающие части фигур ему придётся сгладить. Таким образом, планируется избежать аварийных ситуаций, провоцирующих травматизм.

"Должно быть учтено при проектировании и изготовлении: пребывание на территории городка различных возрастных категорий населения, особенности климата зоны строительства", – говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок. Уточняется, что выполнить все работы поручено ИП Кириллу Масягину.

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