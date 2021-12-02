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Общество
2 декабря 2021, 17:11

Владимир Путин назначил выплату в 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя

Владимир Путин

Средства выделят из резервного фонда Президента России. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назначил единовременные выплаты участникам обороны Севастополя. Владельцы медали "За оборону Севастополя" или знака "Житель осаждённого Севастополя" получат по 50 тысяч рублей.

Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На выплаты направят 50 млн 350 тысяч рублей. Средства выделят из резервного фонда Президента России.

Напомним, аналогичные выплаты были назначены ветеранам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". На эти цели направили почти 4 млрд рублей.

Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

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