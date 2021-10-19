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Общество
19 октября 2021, 13:34

На выплаты по 50 тысяч блокадникам Ленинграда направят 3,9 миллиарда рублей

Ветераны войны сидят

Всего такую поддержку получат более 75 тысяч человек. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей на выплаты ветеранам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Они получат по 50 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.

Мера поддержки приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение и вывозились люди из блокадного Ленинграда. Она положена не только ветеранам-блокадникам, живущим в России, но и тем, кто проживает сейчас в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Как сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 14 октября, всего такую поддержку получат более 75 тысяч человек.

"Прошу Минтруд провести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни, люди уже получили эти средства. Ведь они так много сделали для нашей Победы", – приводит пресс-служба кабмина слова председателя правительства.

Напомним, что с предложением о выплатах выступил Президент России Владимир Путин. Это произошло в сентябре этого года на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В этот же день был подписан соответствующий указ. Российский лидер отмечал, что поддержка блокадников является свящённым нравственным долгом всех россиян.

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Областная газета Свердловской области

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