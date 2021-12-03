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Общество
3 декабря 2021, 12:14

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали за долги автомобиль Audi A5

Автомобиль.

Найти должницу помогло объявление о продаже детской машинки. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Ауди А5. Причина тому - наличие у неё задолженности на общую сумму порядка 588 тысяч рублей.

Ранее в районные отделения судебных приставов ГУ ФССП России по Свердловской области поступили исполнительные документы о взыскании у екатеринбурженки задолженности: перед юридическим лицом, по налогам и сборам и 18 неоплаченным административным штрафам за нарушения ПДД.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП, судебный пристав-исполнитель узнал, что в собственности у девушки есть мотоцикл Harley Davidson и легковушка Audi А5. При этом, где находятся она и её имущество, не знал. По месту регистрации должница не проживала.

Нашли девушку случайно. Она выложила на сайте объявлений сообщение о продаже детского автомобиля. Узнав адрес, судебный пристав обнаружил во дворе дома иномарку, принадлежащую ей. Так объявление о продаже детской машинки помогло арестовать имущество должницы.

Сейчас Ауди А5 отправлен на хранение. Если в ближайшее время девушка не начнёт гасить задолженность, то легковушку передадут на оценку с последующей реализацией.

Ранее "Областная газета" писала о том, что у жителя Екатеринбурга изъяли Mercedes-Benz S350 в счёт погашения долга по автокредиту. При этом за ним зарегистрировано восемь квартир в уральской столице.

Областная газета Свердловской области

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