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Общество / Авто и транспорт
16 ноября 2021, 16:42

За долг по автокредиту у екатеринбуржца арестовали Mercedes S350

Mercedes-Benz S350

Автомобиль уже отправлен на ответственное хранение представителю взыскателя, позже его направят на торги в ТУ Росимущества. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

У жителя Екатеринбурга изъяли Mercedes-Benz S350 в счёт погашения долга по автокредиту. При этом за должником зарегистрировано восемь квартир в различных районах города.

Погашать задолженность мужчина не торопился, а автомобиль скрывал. Обнаружить транспортное средство удалось благодаря штрафам ГИБДД - чаще всего камеры автоматической фиксации ловили нарушителя в районе Широкой Речки.

Судебным приставом-исполнителем в отношении машины был составлен акт ареста имущества. Автомобиль уже отправлен на ответственное хранение представителю взыскателя, позже его направят на торги в ТУ Росимущества. Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, стоимость транспортного средства оценивается в 1,95 млн  рублей. 

Отмечается, что в отношении екатеринбуржца возбуждено 98 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушения ПДД. Их общая сумма составляет 91 тыс. рублей. Данную задолженность также придётся погасить.

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Областная газета Свердловской области

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