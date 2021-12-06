Первого замминистра здравоохранения Свердловской области наградили знаком отличия

В этом году Сергей Турков отмечает 60-летие. Фото: сайт минздрава Свердловской области.

Заслуженный врач Российской Федерации, первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков награждён знаком отличия. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как говорится в документе, знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени вручается Сергею Туркову за развитие здравоохранения на территории Среднего Урала. Добавим, в этом году Сергею Туркову исполняется 60 лет.

Досье В 1985 году Сергей Турков окончил Кемеровский государственный медицинский институт. В 1986 году - интернатуру по специальности "Анестезиология и реанимация". В 2005 году прошёл профессиональную переподготовку по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". С 1998 по 2008 год был заместителем главврача по хирургии Свердловской областной клинической больницы № 1. С 2008 года назначен первым замминистра здравоохранения региона. Заслуженный врач России, имеет нагрудный знак "Отличник здравоохранения".

Ещё одним указом за те же заслуги награждён главврач ГАУЗ СО "Ревдинская станция скорой медицинской помощи" Владислав Чернядьев. Оба документа будут опубликованы в завтрашнем номере "Областной газеты".

Напомним, на прошлой неделе знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени отметили главного бухгалтера Управления делами губернатора Свердловской области и Правительства региона Елену Бублик.