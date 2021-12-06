Две свердловчанки стали лауреатами премии "МыВместе"

Владимир Путин поздравил победителей по видеосвязи. Фото: пресс-служба Кремля

В Москве объявили победителей премии "МыВместе". Среди лучших оказались две свердловчанки.

В треке "Волонтёры и НКО" в номинации "Страна возможностей" третье место занял проект "Мотивирующие цифровые уроки в школах России на основе научно-популярных и документальных фильмов". Автором программы является жительница региона Татьяна Третьякова. Она проводит цифровые уроки в школах России на основе научно-популярных и документальных фильмов. За два года реализации к программе присоединились представители всех 85 регионов.

"Свердловчанка, как и остальные победители, получит грант до 2,5 миллиона рублей на реализацию своей инициативы и возможность участия в образовательной стажировке Программы мобильности, прохождение образовательной программы в мастерской управления "Сенеж" в 2022 году", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В треке "Медиа" в номинации "Социальные медиа" второе место заняла Юлия Отрощенко со своей инициативой "История особенной красоты". Он рассказывает о людях с нестандартной внешностью и физическими особенностями. Свои истории рассказали уже 35 героев.

В церемонии награждения по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин.

"Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан. С каждым годом волонтёрское движение становится всё более мощной силой", – цитирует президента пресс-служба Кремля.

Напомним, волонтёрское движение активно развивается на Среднем Урале. На прошлой неделе три крупных волонтёрских площадки подписали соглашение для объединения сил в областиразвоза продуктов и медикаментов пожилым людям и помощи врачам ездить на вызовы.