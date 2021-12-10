Конституция РФ вышла в космос

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В это воскресенье в России будут отмечать День Конституции. В истории нашего государства их было пять – Конституция РСФСР 1918 года, Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 годов и Конституция РФ. Основной документ, принятый на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, одобрили 58,43 процента граждан.

Конституция России, по выражению одного из её авторов – выдающегося учёного-правоведа и выпускника Свердловского юридического института Сергея Сергеевича Алексеева – стала первой в нашем Отечестве по-настоящему демократической Конституцией, в основе которой стоял Человек, а не государство, поскольку в предыдущих четырёх конституциях определяющей была власть Советов.

Профессор Алексеев в своей книге 2009 года «У истоков Конституции России. Субъективные заметки» отмечал: концепция Основного документа предполагала, чтобы человек – с его высоким достоинством и неотъемлемыми правами – возвысился над властью и стал центром государственно-правовой жизни страны. Это гуманитарное начало наиболее ярко нашло отражение в статье 7, где сказано, что Россия – это «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Впоследствии эта мысль получила развитие в поправках к Конституции 2020 года, за которые проголосовали 77,92 процента россиян.

Если взять основные из них, то они наполнены общечеловеческими ценностями, которые всегда актуальны и значимы. Так, новая статья 75.1 прямо закрепляет, что в нашей стране создаются условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан, а в статье 67.1 указано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. То же самое касается поправок к статье 69, которые защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, а в статью 75 добавили пункт о том, что государством гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Между тем За соблюдением Конституции России следит специальный орган – Конституционный суд РФ. В его состав входят 11 человек, и двое из них имеют непосредственное отношение к нашей области: это выпускники Свердловского юридического института Александр КОКОТОВ и Лариса КРАСАВЧИКОВА. Накануне Дня Конституции Александр Кокотов дал «ОГ» эксклюзивное интервью.

Стоит отметить, что Россия – не единственная страна, где принимались поправки к Основному документу. И если у нас их внесли только через 27 лет после утверждения Конституции, то в других государствах они появились практически сразу. В частности, в Конституцию США 1787 года за всё время её действия было внесено 27 поправок, при этом 12 из них приняли в XX веке. Уже в 1791 году Конгресс одобрил Билль о правах, закрепивший первые 10 поправок о свободе слова, ношении оружия и так далее. И не все изменения были направлены на улучшение жизни людей. К примеру, 18-я поправка установила с 1920 года на территории США сухой закон – для его отмены в 1933-м Конгрессу пришлось принимать 21-ю поправку.

Ещё чаще правили Основной закон ФРГ 1949 года. Первые изменения коснулись его через два года, а всего с тех пор в немецкую Конституцию внесли 65 поправок. Причём последние приняли так же, как и в России, в 2020 году: они окончательно разделили полномочия по уплате налогов между федерацией и федеральными землями. Однако в отличие от Германии, где совершенствование Основного закона идёт непрерывно, принятие поправок в российскую Конституцию вызвало острую реакцию со стороны западного мира. И всё потому, что они закрепили в Основном документе наши традиционные ценности – патриотизм, защиту исторической правды, территориальную целостность, уважение к труду, семью как союз мужчины и женщины. Увы, но для Европы с её тысячелетней историей борьбы за права человека эти базовые основы демократии сегодня представляют пережиток прошлого. Об этом говорит хотя бы то, что в 2018 году Национальная ассамблея Франции внесла поправки в Конституцию, которые запретили разделять граждан по половому признаку.

А Вы Конституцию читали? Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Государственной думы: - Читал, и неоднократно. Я поддержал и одобрил поправки в Конституцию, которые предложил Президент России. Все они носят позитивный характер, но прошло не так много времени, чтобы оценить их. Для дальнейшего развития страны нашим народом было принято очень важное решение - наделить Государственную думу бóльшими полномочиями по формированию кабинета министров. Теперь депутаты по представлению председателя Правительства РФ утверждают кандидатуры его заместителей и федеральных министров, за исключением министров силового блока. Благодаря этому депутаты несут ответственность за деятельность кабинета министров, чего никогда раньше не было. Поэтому Госдума, которая осуществляет парламентский контроль за расходованием средств государственного бюджета, вправе спрашивать министров от лица своих избирателей, например, о реализации национальных проектов. Александр ЛЕВИН, председатель Общественной палаты Свердловской области: - Конечно читал. Общественная палата и Свердловский творческий союз журналистов в 2020 году провели более ста мероприятий по обсуждению поправок к Конституции РФ. В итоге их поддержали почти 66 процентов свердловчан. Сергей ПРОКОПЬЕВ, российский космонавт: - Да, несколько раз, в том числе и поправки к Конституции. На мой взгляд, Основной закон должен знать каждый гражданин: такого же мнения придерживаются все мои коллеги-космонавты, среди которых есть и депутаты Госдумы. К слову, наша Конституция была в космосе дважды: первый раз на станции «Мир» в 1999 году, когда на грузовом корабле её доставили космонавту Сергею Авдееву, а второй раз Конституцию с собой взял Сергей Крикалёв в 2005 году, чтобы изучать её на Международной космической станции. Сергей КАРЯКИН, автогонщик, серебряный призёр ралли Дакар-2020, депутат Законодательного собрания Свердловской области: - Если честно, то полностью не читал. Какими-то выжимками интересовался, с чем сталкивался в жизни. Но я хорошо знаю, что Конституция - это Основной документ нашего государства, который обеспечивает его суверенитет и соблюдение прав граждан. В слове «суверенитет» очень много смыслов, о которых много раз говорил Владимир Путин. И если посмотреть на общемировую конъюнктуру, то суверенитет - это то, что теряют многие страны. Сейчас на Западе стало модным быть бесполым, а в нашей стране Конституция сохраняет нормальные человеческие ценности и даёт возможность людям развиваться в их русле. Надежда МАЛЬЦЕВА, пенсионерка из Екатеринбурга: - Мне стыдно признаться, но я её не читала совсем. Всегда было некогда, потому что без мужа поднимала на ноги двоих детей. А что в ней написано, узнавала по телевизору - так было и в 1993 году, и в 2020-м. И хотя мне вручили Конституцию во время голосования по поправкам, руки до неё всё равно не дошли - да и зачем её читать, если я верю Путину и вижу, как при нём становится лучше жить.