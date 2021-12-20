В Екатеринбурге установят головоломку со словом «УРАЛ»

По мнению мэра города стела «УРАЛ» исполнена глубокого философского смысла. Фото: проект стелы «УРАЛ».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал выбор горожан в конкурсе на стелу у Кольцово. Итоги были подведены 17 декабря. Большинство граждан проголосовало за «Демидовский узел».

Градоначальник поддержал этот выбор. Однако в Instagram он заявил, что ему также приглянулся проект головоломки со словом «УРАЛ». По мнению мэра победивший арт-объект отлично «читается» с любой точки. Зато вторая работа «исполнена глубокого философского смысла».

«Лишь когда наблюдатель находит правильную позицию, элементы композиции складываются для него в слово «УРАЛ». Точно так же и сам Екатеринбург, Урал невозможно понять с наскока – эта истина открывается лишь тому, кто проделал изрядный труд души и ума для её поисков», – сказал Алексей Орлов.

Он также уточнил, что представителей Кольцово заинтересовала третья работа – ажурный «клубок».

«Замечательную идею с «Уралом» мы обязательно используем в другом месте. А относительно «клубка» уже принято решение, что он будет установлен в просторном холле аэропорта и в центре города», – добавил глава города. Предложения по месту установки можно оставлять в комментариях под постом.

Ранее директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, который является одним из авторов проекта «УРАЛ», предложил установить стелу на Верх-Исетском пруду или в поле под Екатеринбургом.