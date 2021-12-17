У аэропорта Кольцово установят "Демидовский узел"

Жюри выбрали стелу в виде "Демидовского узла". Фото: предоставлено Архитектурным бюро Асадова

Члены жюри выбрали эскиз стелы, которую установят у аэропорта Кольцова в Екатеринбурге. Силуэт композиции напоминает "Демидовский узел".

Итоги подвели в пятницу, 17 декабря. Администрация города и представители аэропорта, учитывая мнение горожан, выбрали проект Архитектурного бюро Асадова, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

"Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звёзд. Таким образом стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга", – сказал заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, жителям города предлагали выбрать из трёх участников:

Пётр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Григорий Родионов (TengoInteractive), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Владимир Селезнёв (художник и куратор). Данный коллектив предлагал установить у аэропорта слово "Урал";

ООО "Мегабудка" - работа называлась "Клубок Урала";

ООО "Архитектурное бюро Асадова".

Победитель получит один миллион рублей. Остальные участники - по 250 тысяч рублей. Ранее "Областная газета" писала, что проект стелы у Кольцово не смогли выбрать с первого раза.

Демидовский узел - изделие из пластичной мартеновской и бессемеровской стали, выплавляющееся на демидовских заводах и получившее гран-при на всемирной Парижской выставке 1851 года. Изготавливалось для демонстрации высокого качества тагильского металла.

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