Всё, что известно о пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря

В нынешнем году на пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано 507 человек. Фото: пресс-служба Кремля.

Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина пройдёт уже завтра, 23 декабря, в 14:00 по екатеринбургскому времени. Мы собрали информацию о том, где смотреть пресс-конференцию, какие журналисты аккредитованы на мероприятие, и в каком формате пройдёт беседа с главой государства.

В нынешнем году на пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано 507 человек - в прошлом году их было 774. Уменьшение числа журналистов связано с необходимостью соблюдать антиковидные меры.

Среди аккредитованных журналистов значатся бывший солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, журналист и блогер Ксения Собчак, журналисты крупнейших СМИ страны, среди которых Андрей Колесников от газеты "Коммерсантъ", Елена Кудрявцева от ТАСС, Дмитрий Лару от "Известий", Контантин Вавилов от Первого канала. В этом году на пресс-конференцию Президента РФ также попал обозреватель "Областной газеты" Станислав Мищенко. Традиционно общаться с Владимиром Путиным будут и представители зарубежных изданий - Bloomberg, Reuters, Al Jazeera, CCTV, NBC News, BBC и Der Spiegel. Также на мероприятии будут присутствовать журналисты СМИ, признанных иноагентами, вроде "Дождя" и Meduza.

Полный список аккредитованных журналистов - здесь.

Как сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в нынешнем году пресс-конференция пройдёт в очном формате, но при строгом соблюдении антикоронавирусных мер.

Посмотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно будет на телеканалах "Россия-1", "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", а также на радиостанции "Маяк", "Радио России" и "Вести ФМ". Трансляция с сурдопереводом будет осуществляться в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР) и на сайте ОТР.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря и была 16-й для Владимира Путина. Она проходила в смешанном формате - вопросы могли задавать не только представители СМИ, но и любые россияне. Пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.