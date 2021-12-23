На главной ёлке Нижнего Тагила запустили летающую Бабу-Ягу

Подобная фигура уже летала над ледовым городком в 80-е годы. Фото: из Instagram Владислава Пинаева

Над ледовым городком в Нижнем Тагиле начала летать Баба-Яга. Подобная фигура появлялась на главной ёлке города в 80-е годы.

Об этом рассказал в Instagram мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

"Летающую Бабу-Ягу по просьбам тагильчан вернули в ледовый городок. Многие помнят, как в 80-е годы сказочная фигурка в ступе летала над Театральной площадью и была очень популярна у жителей. Мы решили возобновить новогодние полёты. Но это не единственная "изюминка" ледового городка-2022", - написал Владислав Пинаев.

Новогодний городок откроется 27 декабря в 18:00. Основной темой новогодней площадки в Нижнем Тагиле стало 85-летие студии "Союзмультфильм", которое отмечается в текущем году.

Скульпторы создают фигуры Бременских музыкантов, Карлсона, Снежной королевы, героев сказок Александра Пушкина и Павла Бажова. Тагильчане и гости города смогут увидеть Данилу-мастера, Огневушку-поскакушку, Хозяйку Медной горы и других известных уральских персонажей. На ледовый городок власти выделят почти 11,5 млн рублей.

О проектах ледовых городков в других городах читайте в обзоре "Областной газеты".