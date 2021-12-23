Темы дня

Общество
23 декабря 2021, 10:00

На главной ёлке Нижнего Тагила запустили летающую Бабу-Ягу

Пост Владислава Пинаева

Подобная фигура уже летала над ледовым городком в 80-е годы. Фото: из Instagram Владислава Пинаева

Над ледовым городком в Нижнем Тагиле начала летать Баба-Яга. Подобная фигура появлялась на главной ёлке города в 80-е годы.

Об этом рассказал в Instagram мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

"Летающую Бабу-Ягу по просьбам тагильчан вернули в ледовый городок. Многие помнят, как в 80-е годы сказочная фигурка в ступе летала над Театральной площадью и была очень популярна у жителей. Мы решили возобновить новогодние полёты. Но это не единственная "изюминка" ледового городка-2022", - написал Владислав Пинаев.

Новогодний городок откроется 27 декабря в 18:00. Основной темой новогодней площадки в Нижнем Тагиле стало 85-летие студии "Союзмультфильм", которое отмечается в текущем году.

Скульпторы создают фигуры Бременских музыкантов, Карлсона, Снежной королевы, героев сказок Александра Пушкина и Павла Бажова. Тагильчане и гости города смогут увидеть Данилу-мастера, Огневушку-поскакушку, Хозяйку Медной горы и других известных уральских персонажей. На ледовый городок власти выделят почти 11,5 млн рублей.

О проектах ледовых городков в других городах читайте в обзоре "Областной газеты".

Сюжет

Новый год-2022
Ждём праздник вместе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 11:11 / Общество
В Нижнем Тагиле успешно прошли испытания моста на Циолковского
23.12.2021, 10:49 / Общество
Паломники смогут бесплатно доехать до Верхотурья перед Новым годом
23.12.2021, 10:34 / Общество
В России зарегистрирован препарат от коронавируса "МИР 19"
23.12.2021, 10:28 / Общество
Утверждена планировка участка трассы Казань – Екатеринбург
23.12.2021, 10:00 / Общество
На главной ёлке Нижнего Тагила запустили летающую Бабу-Ягу