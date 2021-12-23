Владимир Путин напомнил об обещании кабмина РФ поднять пенсии выше уровня инфляции

Российский лидер поручил не забывать о том, что пенсии должны быть выше уровня инфляции. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об индексации пенсий в ходе большой пресс-конференции, напомнил об обещании Правительства повысить пенсии выше уровня инфляции. Это касается также и денежного обеспечения силовиков.

Российский лидер поручил не забывать о том, что пенсии должны быть выше уровня инфляции.

"Правительство Российской Федерации должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", - отметил Владимир Путин.

Он также добавил, что аналогичные решения по "выравниванию доходов" в 2022 году будут приняты и по "силовому блоку". Это касается как зарплат сотрудников силовых структур и правоохранительных органов, так и пенсий военнослужащих.

Отметим, что Владимир Путин в ходе пресс-конференции дал прогноз по инфляции на конец 2021 года. Ожидается, что она составит 8%.