В Берёзовском перенесли открытие новогоднего городка на 30 декабря

Изначально строительство городка должны были завершить к 26 декабря. Фото: Алексей Кунилов

В Берёзовском перенесли дату открытия новогоднего городка. Главную ёлку города можно будет посетить только с 30 декабря.

Об этом сообщает местный информационный ресурс "Сила Берёзовского".

"По информации начальника управления культуры и спорта БГО Кирилла Репина, торжественное открытие городка переносится на 30 декабря. Начало мероприятия в 17:00. Постановка Дирекции городских праздников "По следам Джафара" также состоится 30 числа", - говорится в сообщении.

В комментариях к записи глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов попросил отнестись с пониманием к переносу и отметил, что безопасность - превыше всего.

Напомним, изначально открытие ледового городка в Берёзовском планировалось на 26 декабря.