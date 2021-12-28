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Общество
28 декабря 2021, 16:22

Расширен список товаров для детей-инвалидов, которые можно купить за счёт материнского капитала

Мальчик читает книгу со шрифтом Брайля

Средства материнского капитала можно потратить на закупку книг со шрифтом Брайля. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ расширило перечень товаров и услуг для детей-инвалидов, которые можно купить за счёт средств из материнского капитала. Список пополнился на 12 наименований.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Среди новых позиций - развивающие и обучающие средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.

Также в список вошли трёх- и четырёхколёсные велосипеды с ручным приводом, велотренажёры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы.

Для компенсации расходов на покупку этих товаров необходимо обращаться в ПФР.

Напомним, на "Госуслугах" запущен сервис для оформления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами.

Областная газета Свердловской области

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