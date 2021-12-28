Расширен список товаров для детей-инвалидов, которые можно купить за счёт материнского капитала

Правительство РФ расширило перечень товаров и услуг для детей-инвалидов, которые можно купить за счёт средств из материнского капитала. Список пополнился на 12 наименований.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.
Среди новых позиций - развивающие и обучающие средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.
Также в список вошли трёх- и четырёхколёсные велосипеды с ручным приводом, велотренажёры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы.
Для компенсации расходов на покупку этих товаров необходимо обращаться в ПФР.
Напомним, на "Госуслугах" запущен сервис для оформления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами.