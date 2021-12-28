На "Госуслугах" запущен сервис для оформления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами

Ежегодно этим сервисом будут пользоваться свыше 1,5 млн россиян. Фото: Павел Ворожцов.

Минцифры РФ совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом России (ПФР) запустили на "Госуслугах" новый сервис. Теперь оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами можно в режиме онлайн.

Для оформления соответствующей выплаты нужно быть гражданином России и иметь активированную учётную запись на "Госуслугах". При этом быть родственником нетрудоспособного гражданина, за которым осуществляется уход, не обязательно - достаточно письменного согласия со стороны пожилого человека или инвалида.

Как уточняют в пресс-службе Минцифры РФ, ежегодно этим сервисом будут пользоваться свыше 1,5 млн россиян.

"Данный сервис подачи стал очередным шагом по переводу услуг Пенсионного фонда на единый портал Госуслуг. Ранее на "Госуслуги" уже был выведен сервис по дистанционному оформлению людьми с инвалидностью компенсаций затрат на технические средства реабилитации. Постепенный перевод социальных услуг на "Госуслуги" позволит максимально упростить процесс получения гражданами мер соцподдержки", - заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.

Период ухода за нетрудоспособными гражданами засчитывается в страховой стаж и отражается на индивидуальном лицевом счёте. Кроме того, такая деятельность повлияет на размер будущей пенсии.

Компенсация устанавливается гражданину, если он осуществляет уход за:

инвалидом I группы, кроме инвалидов с детства I группы;

людьми старше 80 лет;

престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по медицинскому заключению.

Ежемесячная выплата устанавливается гражданину в случае ухода за:

инвалидом с детства I группы

ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

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