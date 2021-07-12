Правительство РФ выделило почти 1 миллиард на выплату больничных по уходу за ребёнком

Оформлять специальные документы родителям будет не нужно - все расчёты будут проводиться по данным из больничного листа. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на оплату больничных по уходу за ребёнком в размере 100% среднего заработка. На эти цели в Фонд социального страхования (ФСС) направят более 930 млн рублей.

Как сообщается на сайте кабмина, данные выплаты никак не затронут работодателей, так как больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Оформлять специальные документы родителям будет не нужно - все расчёты будут проводиться по данным из больничного листа.

Согласно действующему законодательству, размер абсолютно всех больничных зависит от продолжительности рабочего стажа. Если он менее 5 лет, то за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, а 100% среднего заработка платят только тем, стаж которых превышает 8 лет. У большинства молодых родителей нет такого большого рабочего стажа, а брать больничные из-за болезни ребёнка им приходится часто.

Напомним, что ввести такую меру поддержки предложил Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. "Мы должны поддержать молодых мам. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объёме", - говорил он.

Соответствующий законопроект Госдума РФ поддержала в третьем чтении 19 мая. Глава государства подписал документ 26 мая.

Данная мера поддержки вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

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