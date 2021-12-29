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29 декабря 2021, 18:01

На Урал доставили памятные монеты серии "Город трудовой доблести", посвящённые Екатеринбургу

Монеты

Тираж монеты составляет 1 млн штук. Фото: пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В уральскую столицу прибыла первая партия памятных монет серии "Город трудовой доблести" с изображением памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монета была выпущена в исторический день рождения Екатеринбурга – 18 ноября.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, тираж монеты составляет 1 млн штук. Номинал - 10 рублей.

"На сайте мэрии Екатеринбурга проводилось голосование на лучший вариант изображения архитектурного объекта, который посвящён военным и трудовым подвигам уральцев в годы Великой Отечественной войны. Это мемориал "Дети войны и труженики тыла", памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу и монумент "Седой Урал". 63% участников голосования выбрали второй вариант", – сказал начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Напомним, что почётное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург и Нижний Тагил получили в июле 2020 года. Монеты в честь Нижнего Тагила в этой серии выйдут в 2023 году. Сегодня Банк России также выпустил монеты "Город трудовой доблести", посвящённые таким городам, как Боровичи, Иваново и Омск.

В планах ЦБ РФ также выпуск серебряной монеты номиналом три рубля в серии "Города", "300-летие основания г. Нижнего Тагила" в 2022 году и десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием "XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в г. Екатеринбурге" в 2023 году.

Областная газета Свердловской области

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