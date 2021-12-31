На Среднем Урале осуждённые слепили из снега трёхметрового тигра

Осуждённые представили несколько снежных тигров. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В краснотурьинской колонии ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области состоялся конкурс снежных фигур. Осуждённые создавали новогодние скульптуры.

Всего было представлено 14 работ. Из снега вылепили Дедов Морозов, Снегурочек и символ 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН России. Во время комиссионного обхода администрации была отобрана лучшая фигура. Победителем объявлен трёхметровый тигр отряда № 5. Тем, кто участвовал в его создании, вручат сладкие призы.

Известно, что в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, осуждённых ждёт обширная программа мероприятий. Согласно плану, в том числе будут проведены: трансляция новогоднего поздравления президента РФ, викторины-конкурсы, турниры по настольным играм, спортивные и культурно-массовые мероприятия, просмотр телепередач, конкурс стихов «Рождественские чтения», праздничная божественная литургия в честь Рождества Христова.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

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