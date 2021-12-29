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Общество / Религия
29 декабря 2021, 15:44

Фестиваль «Вифлеемская звезда» стартовал в Екатеринбурге

ледовая скульптура

В прошлый раз в фестивале участвовали 25 команд. Лучшей работой признана скульптура «Архангел Михаил». Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге дан старт XVI Фестивалю ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» у Храма-на-Крови. Итоги будут подведены 7 января 2022 года.

Сегодня состоялась первая организационная встреча со скульпторами, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Известно, что в этот раз участие принимают 23 команды. В том числе из Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Барнаула, Иркутска, Москвы, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Сочи.

Работы по изготовлению ледовых скульптур начались. Лучших выберут в день празднования Рождества Христова.

Темы:

  • праздник Рождества Христова;
  • подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской;
  • 150 лет со дня рождения Императрицы Александры Фёдоровны;
  • культура в эпоху Императора Николая II;
  • 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского;
  • 175 лет со дня учреждения Русской Духовной миссии в Иерусалиме и 140 лет со дня создания Императорского Православного Палестинского Общества;
  • начало космической эры. 65 лет со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли (1957).

«Вифлеемская звезда» – единственный в России ледовый фестиваль, посвящённый празднику Рождества Христова. Он традиционно проходит в первые дни января на площади перед Храмом-на-Крови.

В прошлый раз 1-е место заняли Сергей и Алексей Николаевы за скульптуру «Архангел Михаил». 2-е место – Николай Вылка и Сергей Митрофанов за работу «Хрустальная мелодия», а 3-е – Игорь и Елена Зуевы за «Василису Прекрасную».

Областная газета Свердловской области

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