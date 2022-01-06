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6 января 2022, 16:05

Министр энергетики РФ исполнил желание девушки из Свердловской области

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов был в Свердловской области с рабочим визитом в ноябре 2021 года. Фото: пресс-служба Министерства энергетики РФ

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов принял участие в акции "Ёлка желаний". Он подарил подарок девушке из Свердловской области.

17-летняя Оксана Хилько из Североуральска получила от министра электрогитару. Сейчас девушка учится в техникуме на парикмахера, но об инструменте она мечтала с 15 лет. Пока она не умеет на ней играть, но планирует научиться.

Также новогодние подарки получили мама Оксаны – Зинаида и младшая сестра – Саша. Ей подарили планшет, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, Евгений Куйвашев исполнит мечту школьницы Анны Фроловой из Асбеста. Девочка попросила об экскурсии по Госдуме.

Областная газета Свердловской области

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