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Общество
10 января 2022, 15:42

В Екатеринбурге в пакете с отходами нашли красноухую черепаху

красноухая черепаха

Черепаху покормили, она чувствует себя хорошо и скоро отправится в новый дом. Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза".

Сегодня сотрудники мусоросортировочного комплекса "Широкореченский" в Екатеринбурге обнаружили живую красноухую черепаху. Она была в пакете с отходами.

В пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза" предположили, что животное могло попасть в пакет нечаянно или от него целенаправленно избавились хозяева. Необычную находку к себе домой решила забрать работница предприятия, координатор приюта для животных Светлана Таланова.

"Это не первое экзотическое животное, которое я приютила. Раньше уже брала себе голубя из приюта, вылечила и выходила его. Сейчас для черепахи осталось купить только аквариум", — рассказывает новая хозяйка черепахи.

Если черепаха попала в мусор случайно, её готовы вернуть прежним владельцам!

Добавим, за новогодние праздники в Свердловской области вывезли более 33 тысяч тонн мусора.

Областная газета Свердловской области

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