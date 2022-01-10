В Екатеринбурге в пакете с отходами нашли красноухую черепаху

Сегодня сотрудники мусоросортировочного комплекса "Широкореченский" в Екатеринбурге обнаружили живую красноухую черепаху. Она была в пакете с отходами.
В пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза" предположили, что животное могло попасть в пакет нечаянно или от него целенаправленно избавились хозяева. Необычную находку к себе домой решила забрать работница предприятия, координатор приюта для животных Светлана Таланова.
"Это не первое экзотическое животное, которое я приютила. Раньше уже брала себе голубя из приюта, вылечила и выходила его. Сейчас для черепахи осталось купить только аквариум", — рассказывает новая хозяйка черепахи.
Если черепаха попала в мусор случайно, её готовы вернуть прежним владельцам!
Добавим, за новогодние праздники в Свердловской области вывезли более 33 тысяч тонн мусора.