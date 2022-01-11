С 2022 года 10 свердловских городов смогут получить по 250 млн рублей на развитие туризма

Участвовать в конкурсе могут исторические поселения с численностью от 5 тыс. до 2 млн человек. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила получения субсидий на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. Претендовать на такую поддержку смогут 10 городов Свердловской области.

Согласно утверждённым правилам, претендентам на субсидию необходимо будет подготовить проект "туристического кода центра города" – единого пространства с достопримечательностями, смотровыми площадками, ярмарками, пешеходными зонами и инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участвовать в конкурсе могут исторические поселения с численностью от 5 тыс. до 2 млн человек. Представленные проекты должны охватывать территорию не более 100 гектаров.

Как сообщается на сайте кабмина, средний размер субсидий составит 250 млн рублей. Победителей будет определять Ростуризм.

Претендовать на субсидии смогут следующие города Среднего Урала:

Верхотурье (Год основания 1597);

Туринск (1600);

Ирбит (1631);

Алапаевск (1639);

Камышлов (1668);

Каменск-Уральский (1701);

Нижний Тагил (1722);

Екатеринбург (1723);

Талица (1732);

Красноуфимск (1736).

Напомним, что 31 декабря 2021 года Михаил Мишустин утвердил государственную программу "Развитие туризма", рассчитанную на 8 лет. Общий объём финансирования госпрограммы до 2024 года составит 724 млрд рублей.

Читайте также:

Екатеринбург вошёл в список Forbes лучших городов России для внутреннего туризма.