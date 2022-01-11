Алексей Орлов продлил работу ледового городка в Екатеринбурге на две недели

Главная ёлка открыта для горожан и гостей столицы Урала каждый день с 10:00 до 22:00. Фото: Павел Ворожцов.

Главный ледовый городок в Екатеринбурге будет работать на две недели дольше, до 30 января. Такое решение принял мэр города Алексей Орлов, отметив популярность площадки.

Накануне в мэрии столицы Урала сообщили, что за десять дней городок посетили 600 тысяч человек, а это почти половина населения города. Алексей Орлов отметил, что людям нужен добрый праздник "в наше трудное, нервное время".

"Конечно, всё это вовсе не означает, что теперь можно снять маски. Давайте не ослаблять натиск на болезнь. В том числе и затем, чтобы с полным размахом, без ограничений можно было отметить 9 Мая, провести летние фестивали, отпраздновать День города!" – написал глава Екатеринбурга в своём Instagram.

Сначала планировалось, что эта неделя станет последней для городка 2021/2022 на площади 1905 года. Главная ёлка открыта для горожан и гостей столицы Урала каждый день с 10:00 до 22:00. Закроется она традиционным фестивалем "Ледовый штурм", в котором смогут поучаствовать все желающие.

Напомним, что в этот раз темой ледового городка стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На площади построили, в том числе "Остров Буян" с пятью башнями, домик курочки Рябы, горки в виде печи Емели и ветряной мельницы. Там работает ярмарка.