Собранные в Екатеринбурге и других городах Свердловской области новогодние ёлки утилизируют

Выброшенные ёлки переработают в щепу. Фото: Алексей Кунилов.

С 15 по 25 января ЕМУП "Спецавтобаза" запустит отдельные машины для сбора живых ёлок, выброшенных в отсеки для крупногабаритного мусора (КГМ). Зелёных красавиц переработают в щепу, которая будет использоваться для технологических нужд предприятия. Также её планируют отправить в питомники растений.

Такая участь ожидает деревья, собранные в Екатеринбурге, Берёзовском, Верхней Пышме, Сысерти, Арамиле. Их привезут на полигон "Северный", где находится специальная установка для утилизации. Об этом говорится на сайте регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

"Выбрасывать новогодние деревья целиком в обычные контейнеры для ТКО нельзя", – сказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля, отметив, что полностью в баках они не помещаются. К тому же при погрузке в мусоровоз живые ёлки могут повредить спецтехнику. Поэтому он настоятельно рекомендует оставить их в отсеке для КГМ. При этом никаких украшений на них не должно быть.

Что касается искусственных ёлок, то их нужно выбрасывать в контейнеры для ТКО в разобранном виде. Если сделать это невозможно, то лучше поставить ёлочку в отсек для крупногабаритного мусора.

Вчера "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге образовались свалки непроданных ёлок и сосёнок. Наш корреспондент узнал, можно ли бороться с этим варварством и куда девать сыгравшую свою роль зелёную красавицу.