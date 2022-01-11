В Екатеринбурге образовались свалки непроданных ёлок

Такую свалку хвойных фотокор «ОГ» в праздники обнаружил в Екатеринбурге. Но, по словам начальника пресс-службы администрации Чкаловского района, она уже убрана Фото: Алексей Кунилов

До и вскоре после Нового года тут и там появляются мини-свалки из ёлок и сосёнок, которые срубили, но не сумели продать. Фотокорреспондент «ОГ» обнаружил две такие свалки на Ботанике в Екатеринбурге, ещё о двух сообщили читатели. Можно ли бороться с этим варварством и куда девать сыгравшую свою роль зелёную красавицу, узнал журналист «Облгазеты».

Без всякой жалости

– Вдоль дороги за город, там, где расположен военный полигон в Екатеринбурге, увидели кучи срубленных сосёнок, – рассказал читатель нашей газеты Михаил Звонарёв. – Видимо, наготовили лишнего перед Новым годом, да так и бросили.

Излишки заготовленных сосёнок в конце прошлого и в самом начале нынешнего года были найдены на Ботанике – возле торгового центра «Дирижабль» и около небольших киосков, а также в Академическом и Орджоникидзевском районах. Подобная безжалостность к лесным красавицам, как рассказал «Облгазете» на условиях анонимности работник одного из лесничеств, объясняется тем, что на продажу идут верхушки сосен, которые заготовителям древесины не нужны. Себестоимость их мизерная, поэтому продавцам проще бросить непроданные сосёнки, нежели вывозить их на полигон.

– Остатки ёлочных базаров будут ликвидированы при текущей уборке районов города, – сообщила «ОГ» заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – В случае выявления серьёзных нарушений в следующем году этим юридическим лицам право организации торговли ёлками предоставлено не будет.

А в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили, что с 15 по 25 января запустят специальную машину, которая будет собирать по Екатеринбургу исключительно живые выброшенные ёлки. Правда, есть сомнения, что до этой даты ёлки останутся живыми.

– Раздали бы ещё в декабре оставшиеся ёлки малоимущим – пенсионерам, многодетным семьям, во дворах бы установили, – предлагает жительница Академического района Ольга Маркушева. – Неужели лучше выбросить, чем кому-то радость доставить?

Сдать нереализованные живые хвойные деревца можно в Екатеринбургский зоопарк. Там их охотно принимают каждый год, начиная с последних дней декабря. Правда, в этом году приём хвойных здесь уже завершили.

– В 2021 году заявки на сдачу стали поступать 30 декабря, – рассказывает заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Анна Постовалова. – Желающих оказалось так много, что приём пришлось вскоре прекратить. Мы взяли более пятисот деревьев, а больше нам не нужно. Сосёнки устанавливаем в вольерах животных. Они обогащают среду обитания, снабжают воздух фитонцидами. Животные помельче лазают по веткам, тигры и ягуары – затаскивают на деревца еду. На корм хвойные практически не используются. Ради любопытства кенгуру, обезьянки могут пожевать веточки, но потом выплёвывают.

Охотно приняли бы нереализованную хвою и деревенские жители, которые ведут личное подсобное хозяйство. Как рассказал Анатолий Меркушин из Сысертского района, он использует лапник в качестве укрывного материала, делает из иголок витаминную пасту, а стволы пускает на опилки и мульчу. Проблема – в отсутствии информации.

– Знал бы, что можно приехать и забрать выброшенные сосёнки, непременно бы сделал это, – говорит он. – Почему бы реализаторам хвойных не бросать клич в соцсетях?

На утилизацию

В конце прошлого года «ОГ» на собственном опыте проверила, легко ли на законных основаниях самостоятельно добыть ёлку или сосёнку в лесничестве (см. «ОГ» № 237 от 22.12.2021). Операция прошла успешно и доставила журналистам немало удовольствия. Но праздники пролетели, и мы задались вопросом, как экологично утилизировать хвойные деревья, которые стояли в редакции и в домах сотрудников?

По словам Виктории Мкртчян, уже утверждены даты сбора ёлочек у населения Екатеринбурга: 15, 16, 22, 23, 29 и 30 января, но точки приёма пока не определены – о них мы сообщим позднее. В принципе, это объяснимо: россияне обычно держат наряженную ёлку дома как минимум до Старого Нового года, а то и дольше. Так что время ещё есть.

– Нынче первый сбор новогодних ёлок мы проведём 22 января на улице Антона Валека, 12, – сообщила «Облгазете» руководитель проекта «Немузей мусора» в Екатеринбурге Яна Трудкова. – Мы переработаем деревца в щепу и используем для облагораживания мини-парка во дворе этого же дома. В прошлом году мы приняли примерно сотню ёлочек, а щепу вывезли в хвойный питомник, расположенный в Артёмовском районе. Там её используют для мульчирования.

СОВЕТ ПРОФИ Сергей ТЕСЛЯ, начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза»: – Выбрасывать новогодние деревья целиком в обычные контейнеры для ТКО нельзя. Полностью в баках они, как правило, не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что мы настоятельно рекомендуем оставлять ёлки в отсеке для крупногабаритного мусора, предварительно сняв с них украшения. Деревца отправят на полигон «Северный», где специальная установка раздробит их в щепу, которую мы отправим или в питомники растений, или будем использовать для собственных нужд.

ВНИМАНИЕ Ёлки на утилизацию принимают в «чистом» виде – без мишуры.

ФАКТ Если позволяют средства, можно воспользоваться услугами фирм по демонтажу и вывозу ёлок из квартир, домов, учреждений. Достаточно сделать заказ, и к вам приедут специалисты, которые снимут украшения с ёлки, аккуратно упакуют деревце и увезут его. Стоимость услуги зависит от высоты ёлки и колеблется от 1 500 до 7 500 рублей.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ Тамара УСОЛЬЦЕВА, садовод из Екатеринбурга: – Уже много лет покупаю ёлочки в горшках, украшаю их на Новый год, а потом высаживаю на своём загородном участке. Многие приживаются, растут и радуют. Семён ИЗВЕКОВ, инженер из Нижнего Тагила: – Посадил в своё время в саду ёлочку, она выросла. Теперь наряжаем её и справляем Новый год без ущерба природе.

Фото: Алексей Кунилов

Обезьяна в зоопарке может из любопытства попробовать хвойную веточку, но есть её не будет. Фото: Предоставлено Екатеринбургским зоопарком