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Общество
17 января 2022, 13:34

Минтруд раскрыл размеры пособий по беременности и родам в 2022 году

Беременная женщина на приёме

Если стаж работы женщины составляет менее 6 месяцев, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный месяц. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году в России увеличились минимальные и максимальные пособия по беременности и родам. Декретные выплаты могут составлять до 401,3 тыс. рублей.

Это максимальное пособие, оно полагается мамам при осложнённых родах за 156 дней (70 дней до родов и 86 дней после). Минимальные декретные в этом случае составят 71 238,96 рубля.

Если роды прошли нормально, то за 140 дней (70+70) женщинам полагается минимум 63 932,40 рубля, максимум — 360 164 рубля.

При многоплодной беременности (за 194 дня — 84+110) минимальный размер декретных выплат составляет 88 592,04 рубля, максимальный — 499 084,40 рубля.

Такие данные сегодня представил Минтруд РФ. В министерстве уточнили, что эта информация актуальна для работающих женщин. "Минимальные размеры выросли за счет повышения МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 13 890 рублей, а максимальные суммы — за счёт ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством",— пояснили в Минтруде.

Напомним, что если стаж работы женщины составляет менее 6 месяцев, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ. В регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, — МРОТ с учётом этих коэффициентов.

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Областная газета Свердловской области

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