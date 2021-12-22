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Общество
22 декабря 2021, 13:44

Владимир Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

ребёнок с машинкой

Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Фото: Владимир Мартьянов.

В России с 1 февраля 2022 года размер материнского капитала проиндексируют на реальный уровень инфляции 2021 года. Данная выплата будет пересматриваться ежегодно.

Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Как уточняется на сайте Кремля, "средства будут индексироваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, что позволит увеличить размер материнского (семейного) капитала".

Индексировать маткапитал не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год глава государства предложил в ходе встречи с депутатами восьмого созыва Госдумы. Она состоялась в октябре.

Как сообщалось ранее, в 2022 году размер маткапитала на первого ребёнка должен составить 503 237 рублей, на второго ребёнка -  665 009 рублей. Размер доплаты при рождении второго малыша будет ежегодно увеличиваться.

Добавим, в сентябре минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года с 5% в июльском прогнозе до 5,8%. Ведомство прогнозирует курс национальной валюты на уровне 73,6 рубля за доллар по итогам года.

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Областная газета Свердловской области

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