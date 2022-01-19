Жителя Новой Ляли приговорили к 4 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов

Мужчина должен был выплачивать ¼ зарплаты на содержание своей дочки. Фото: Владимир Мартьянов

В Новой Ляле горе-отец накопил задолженность по алиментам на 280 тысяч рублей. Верхотурский районный суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы. Мужчина будет отбывать их в исправительной колонии строгого режима.

38-летний местный житель признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Приговор пока не вступил в законную силу.

Установлено, что мужчина должен выплачивать ¼ зарплаты на содержание дочери с 2016 года. Такая обязанность на него была возложена судом. В сентябре 2019 года осуждённый привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка в течение двух месяцев). Тогда ему назначили 60 часов обязательных работ.

"Мужчина своего поведения и отношения к содержанию своего ребёнка не изменил, к выплате алиментов и задолженности по ним не приступал, какую-либо материальную помощь на содержание несовершеннолетнего ребёнка, в том числе вещами и продуктами питания, не оказывал. Верхотурский районный суд (постоянное судебное присутствие в г. Новая Ляля) вынес приговор с учётом позиции государственного обвинителя", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, что за неуплату алиментов к уголовной ответственности могут привлечь и женщин, если на них была возложена такая обязанность и они её не выполняют. Так, недавно стало известно, что Талицкий районный суд приговорил к 7 месяцам лишения свободы 44-летнюю жительницу Тугулымского района, маму несовершеннолетнего ребёнка.