В Свердловской области открыли ещё 4 ледовые переправы

Переправы используются в том числе для доставки продуктов питания жителям отдалённых территорий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Новые ледовые переправы начали действовать в Слободо-Туринском, Таборинском МР, Гаринском ГО и Алапаевском МО. Они используются для жизнеобеспечения и для доставки своих грузов предприятиями.

В Слободо-Туринском МР ледовая переправа открыта через реку Туру у села Усть-Ницинского. По ней можно перевозить грузы до 10 тонн. В Таборинском МР действует технологическая переправа грузоподъёмностью 25 тонн на реке Тавде в районе в села Фунтусово. На реке Сосьве в Гаринском ГО переправа открыта на 137-м километре автодороги Серов — Сосьва — Гари. Её грузоподъёмность составляет 35 тонн. В Алапаевском МО заработала переправа на реке Тагил в деревне Фоминской (грузоподъёмность 30 тонн).

"Переправы обозначены маркировочными вехами, выставлен пост регулирования со шлагбаумом и пунктом для обслуживающего персонала. На переправах имеется в обязательном порядке спасательный пост, укомплектованный спасателями и средствами спасения (спасательный круг, страховочный канат, шест, лестница)", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Всего с начала зимы в регионе открыто уже 13 переправ. До этого несколько переправ уже были открыты в Серовском, Ивдельском и Гаринском ГО, а также в Таборинском МР. Все они могут использоваться, в том числе для доставки продуктов питания жителям отдалённых территорий. Закрывают их обычно к середине весны.