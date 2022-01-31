Утверждён порядок медосвидетельствования свердловчан на противопоказания к владению оружием

Документ вступит в силу с 1 марта. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский Минздрав утвердил порядок медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием. Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Документ подготовлен в связи с вступлением в силу через месяц аналогичного приказа Министерства здравоохранения России. Главврачей больниц в Свердловской области обязуют обеспечить выполнение утверждённого порядка медосвидетельствования.

Процедуру будут проводить исключительно медорганизации государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина. У больниц должны быть лицензии на выполнение услуг по психиатрии-наркологии, лабораторной диагностике или клинической лабораторной диагностике. Заключения должны выдавать врач-психиатр и врач — психиатр-нарколог. Информация передаётся в Росгвардию и освидетельствуемому. По просьбе последнего могут быть выданы выписки с результатами.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство об обороте гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Нападение на гимназию № 175 произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения.

Фото: документ