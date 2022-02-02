Владимир Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Владимир Путин пожелал буддистам достатка и благополучия, счастья, процветания и успехов. Фото: пресс-служба Кремля

2 февраля буддисты по всему миру отмечают наступление Нового года по лунному календарю и начало Белого месяца — Сагаалган. Российских буддистов с праздником поздравил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил буддийскую общину России за её большой вклад в укрепление нравственных основ общества, благотворительность, просвещение и воспитание детей в духе уважения к высоким принципам морали.

"Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям", — передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал буддистам достатка и благополучия, счастья, процветания и успехов.

Отметим, что 1 февраля праздновался китайский Новый год, который также называется Праздником весны (Чуньцзе). Буддисты отмечают Новый год всегда в разное время: обычно день торжества приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю. С этого момента начинаются пышные гуляния длиной в месяц, однако в прошлом году из-за пандемии все массовые мероприятия пришлось отменить.

Год чёрного водяного тигра продлится до 22 января 2023 года.

О том, как китайский Новый год встречали на Урале в 2020 году, читайте здесь.