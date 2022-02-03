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3 февраля 2022, 12:19

Озвучена стоимость отдыха в детских лагерях Екатеринбурга в 2022 году

деньги

Три недели в загородном лагере обойдутся почти в 11 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургским родителям придётся заплатить от 418 до 10 800 рублей, чтобы отправить ребёнка в лагерь. Цена в том числе зависит от продолжительности смены и места. Городские лагеря обойдутся значительно дешевле.

В ходе сегодняшнего брифинга начальник департамента образования горадминистрации Константин Шевченко рассказал, что 21-дневная смена в загородном лагере будет стоить около 10,8 тысячи рублей. 8,2 тысячи рублей придётся отдать за двухнедельный отдых ребёнка. За 7-дневное пребывание в лагере родители заплатят 3,6 тысячи рублей.

В городских лагерях всё намного скромнее. 21 день оценивается в 1 277 рублей, а неделя — всего в 418 рублей. Всего в загородных лагерях планируют оздоровить 24 тысячи детей, в городских — 29 тысяч (131 лагерь откроется на базе школ, ещё один на базе дворца одарённости и технологий), в санаториях — 4,5 тысячи.

Спецификой кампании станут тематические смены. "Это экологические, спортивные, инженерно-технологические темы. Это, по сути, всё то, что развивает сегодня наших детей, но не всегда возможно сделать в условиях школ", — отметил Константин Шевченко.

Запись в загородные лагеря Екатеринбурга стартует 1 марта. Подать заявление можно традиционно через портал госуслуг или в МФЦ. Народное тестирование записи предварительно запланировано на 23 или 26 февраля.

Областная газета Свердловской области

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