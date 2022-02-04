В аварии на Полевском тракте погиб пожилой мужчина

Утром 4 февраля на 21-м км трассы Екатеринбург — Полевской столкнулись автомобили Nissan March и Kia Ceed. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Утром 4 февраля на 21-м км трассы Екатеринбург — Полевской столкнулись автомобили Nissan March и Kia Ceed. В результате ДТП пострадали три человека, ещё один — погиб.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Ceed двигаясь со стороны Курганово в сторону Горного Щита, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Nissan March.

Водитель Kia Ceed — 22-летняя девушка — и два пассажира автомобиля были госпитализированы в ГКБ № 36 с травмами различной степени тяжести. 67-летний мужчина, который управлял автомобилем Nissan, скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Молодая девушка, которая находилась за рулём автомобиля Kia, имеет водительский стаж 3 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники МВД проводят расследование для установления всех обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее сотрудники МЧС предупреждали свердловчан о сильном снегопаде и гололедице на дорогах 4 февраля.