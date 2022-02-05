В Екатеринбурге устроят танцы белых медведей в поддержку олимпийской сборной России

Жителей и гостей уральской столицы ждут в ЦПКиО весь день. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 5 февраля, в ЦПКиО Екатеринбурга пройдёт фестиваль #wewillROCyou в поддержку российской сборной на Олимпиаде. Гостей парка имени Маяковского будут удивлять экстремальным велошоу и танцами белых медведей.

Для посетителей подготовлена целая развлекательная программа.

12:00 — старт фестиваля.

С 12:30 до 16:10 пройдут командные соревнования. Все желающие смогут продемонстрировать свою меткость, ловкость, скорость, а также проявить креативность и проникнуться истинным командным духом.

12:50 — выступление экстремального велошоу Gravity у главной сцены.

13:30 — шоу медведей Teddy boys show на главной сцене. Гости увидят эффектные танцы гигантских белых медведей.

14:25 — выступление кавер-группы Hands UP на главной сцене.

16:10 — маленьких гостей фестиваля ждёт квест с подарками "По дороге в Пекин".

16.20 — запишем видео для Олимпийской сборной: пожелаем нашим спортсменам удачи и призовых мест.

16:30 закрывает массовый запуск снежков под хит DJ Smash, ремикс Queen — We Will Rock You.

Также доступны яркие фотозоны, тир, гигантская дженга, катание в упряжках с хаски.

Добавим, накануне в Пекине на национальном стадионе под названием "Птичье гнездо" состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. На ней присутствовал президент России Владимир Путин.

Нынешняя Олимпиада проходит под девизом "Вместе ради общего будущего". На ней разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Сборная России состоит из 213 человек.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

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